Denunciat un veí de Tortosa per maltractar un gos que tenia lligat en un abocador

La Guàrdia Civil ha denunciat un veí de Tortosa (Baix Ebre) acusat d'un delicte de maltractament animal per suposadament lligar el seu gos en un abocador, gairebé sense alimentació, envoltat dels seus propis excrements i amb la mobilitat molt reduïda.

Segons ha informat avui l'institut armat, el gos, que estava per sota del seu pes habitual, és un staffordshire terrier creuat, una raça de les considerades potencialment perilloses, que ha estat rescatat i alimentat per agents del servei SEPRONA.

Malgrat que el gos no duia xip, els agents han pogut identificar el seu propietari, a qui han denunciat davant el jutjat de Guàrdia de Tortosa i la Fiscalia de Medi ambient.

El gos va ser localitzat lligat amb una corretja de tela gruixuda, de les usades per a l'arrossegament de vehicles, en una finca aïllada utilitzada com a abocador de residus i ferralla, per sota del seu pes òptim i amb la mobilitat ostensiblement limitada a causa del lligament, per la qual cosa estava envoltat dels seus propis excrements, sense menjar i amb un recipient d'aigua en males condicions.

Quan els agents van arribar a alliberar-lo, l'animal es va mostrar temorós, amb signes de desconfiança en forma de grunyits i lladrucs, encara que després de nombrosos intents van poder guanyar-se la seva confiança i alimentar-lo.