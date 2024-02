Uns 150 tractors tallen l'AP-7 a l'Aldea amb la intenció d'estar-s'hi més de 24 hores

Uns 150 tractors tallen l'AP-7 a l'alçada de l'Aldea (Baix Ebre) des de quarts d'una del migdia d'aquest dimarts. En la protesta reclamen menys burocràcia i protesten pels alts costos de producció i els baixos preus de venda.

Hi participen pagesos, ramaders i apicultors del Baix Ebre i Montsià, que s'han situat als dos sentits de circulació de l'autopista aparcats en semibateria i la bloquegen a partir de la sortida nord de l'Aldea. La seva intenció és estar-s'hi més de 24 hores i de moment ja han muntat carpes i han fet foc per cuinar. També a les Terres de l'Ebre i de manera paral·lela hi ha un altre tall a l'N-420 a Móra la Nova.