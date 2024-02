Tortosa inicia la modificació del POUM per als terrenys del nou hospital

El ple de Tortosa ha aprovat aquest dilluns l'inici de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) als terrenys del futur hospital de les Terres de l'Ebre. La moció de la CUP, aprovada per unanimitat, demana que es tramiti alhora la modificació puntual del POUM i el document tècnic encarregat pel consistori perquè Tortosa pugui acollir-se al règim especial de municipis amb més d'un terç de la superfície inclosa en zona inundable.

Per garantir que els terrenys siguin aptes per la construcció del nou hospital és necessari que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) facin un informe favorable un cop hagin rebut la petició de l'Ajuntament. També és necessària la modificació del POUM perquè el sòl classificat com a sòl urbanitzable delimitat passi a ser urbà.