L'incendi d'aquesta nit inutilitza l'escorxador de Tortosa, que haurà de traslladar l'activitat

L'incendi patit aquest diumenge al vespre per l'escorxador de Tortosa ha inutilitzat totalment les instal·lacions, fet que obligarà a traslladar temporalment l'activitat de sacrifici. Així ho ha anunciat l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, en una visita a l'edifici sinistrat. Segons ha avançat, es convocarà aquest mateix dilluns la junta del consell d'administració de l'escorxador i durant aquesta setmana l'assemblea d'usuaris per informar-los de la situació i les opcions de trasllat. Les instal·lacions estan gestionades per una societat mixta amb 89% de capital municipal que dona servei a una cinquantena d'empreses càrniques i carnissers. Segons el seu gerent, Valentí Valldepérez, s'hi sacrifiquen al voltant d'un milió de tones anuals.

Els tècnics municipals es troben a l'espera de la inspecció de les instal·lacions calcinades per part de la policia científica dels Mossos d'Esquadra per poder valorar el seu estat i emetre el corresponent informe. De moment, l'alcalde s'ha limitat a transmetre les destrosses que va constatar l'operatiu d'extinció dels bombers, que va arribar a destinar a les tasques d'extinció fins a disset dotacions.

"Ha afectat un 100% la sala de producció, les cambres frigorífiques, el sostre i hi ha diverses deformacions a l'estructura", ha recordat Jordan. També va col·lapsar un fals sostre. La part d'oficines no va resultar afectada. Situat al polígon industrial Baix Ebre, del nucli de Campredó, equipament estava tancat, sense cap activitat ni persones a l'interior en el moment de declarar-se el foc. L'Ajuntament ja s'ha posat també en contacte amb les asseguradores per valorar la cobertura dels danys.

El sinistre obligarà ara a traslladar temporalment l'activitat de sacrifici -l'equipament dona servei a empreses càrniques de les Terres de l'Ebre però també de Vinaròs o Tarragona- a altres escorxadors de la zona. És el que es posarà sobre la taula del consell d'administració de l'empresa mixta i de l'assemblea d'usuaris. El gerent ha apuntat que les opcions alternatives que es barallen són instal·lacions de Reus o petits escorxadors a la zona de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.