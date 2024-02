El Festival TOTEM de Tortosa clou la segona edició amb uns 3.000 espectadors reivindicant el teatre musical en català

El Festival TOTEM de Tortosa tanca la segona edició amb uns 3.000 espectadors després de cinc dies de funcions i una oferta de teatre musical que reivindica les obres en català i la preservació de l'accent ebrenc en els espectacles. Enguany s'ha ampliat el ventall de públic més enllà del familiar, com és el cas de l'adult amb Full Monty o 3 Desitjos de la companyia Sinàptica. Segons la directora artística de La Companyia de Tortosa, Marga Julià, el certamen es basa en la diversitat de gèneres de les obres, la transmissió de valors a través dels musicals i els preus populars. L'organització encara el futur amb optimisme i la possibilitat de créixer territorialment en la tercera edició.

L'auditori Felip Pedrell de Tortosa ha quedat petit en l'estrena de l'obra El Petit Príncep, una de les propostes familiars incloses en el segon Festival TOTEM. Actors i actrius de La Companyia han portat a escena l'obra d'Antoine de Saint-Exupéry i s'han posat a la pell dels personatges del Petit Príncep, la Guineu o la Rosa per interpretar aquest clàssic.

Famílies de Tortosa i voltants no s'han volgut perdre l'oportunitat d'assistir al musical, com és el cas del Pedro Cózar i el seu fill Marc, que s'han estrenat com a públic d'aquest tipus de teatre en català. «Estem acostumats a grans musicals fets en castellà on t'has de desplaçar molt lluny de casa per veure'ls. Tenir-lo aquí i amb el nostre accent és una oportunitat boníssima, espero que es repeteixi en més edicions», ha celebrat Cózar.

De fet, l'aposta per la llengua i el dialecte occidental en particular és un dels trets distintius d'aquest certamen. La directora artística de la Companyia, Marga Julià, ha posat èmfasi en aquesta qüestió i ha reivindicat la necessitat de defensar els musicals en català. «S'ha d'apostar més per obres en català, no només les grans produccions -que està molt bé-, però que després no poden sortir de gira. Si apostem pel teatre musical en català, millor. Ja sabem que és més fàcil portar-lo fora si es fa en castellà, però és també ens hauríem de plantejar que el teatre musical català es pugui veure a Catalunya», ha afegit.

Una oferta variada i de qualitat

La Companyia també ha liderat altres obres en aquesta segona edició del TOTEM, com són The Full Monty o Clap de Gala 2.0. L'oferta de teatre musical s'ha complementat amb Del cor al musical del Cor Tyrichae i 3 Desitjos de la companyia La Sinàptica, guardonada amb el premi a millor musical de petit format i millor partitura pel mitjà teatremusical.cat.

Segons Julià, enguany s'ha buscat ampliar el ventall d'espectacles per atreure nous públics i alhora, demostrar com els musicals poden transmetre valors i tractar qüestions com un diagnòstic precoç d'Alzheimer, el fil argumental en què es basa 3 Desitjos. A més, també s'ha fet una aposta per oferir preus populars de les entrades, que no superen els vuit euros. En total, s'ha incrementat el nombre d'assistents respecte l'anterior edició, arribant als 3.000 espectadors, 700 dels quals han estat escolars ebrencs.

Porta oberta a seguir creixent

Amb aquestes bones sensacions, l'organització mira amb optimisme el futur i ja pensa en la tercera edició. Tot i que encara és aviat, no descarten que de cara a l'any vinent el Festival TOTEM s'ampliï territorialment a les Terres de l'Ebre, més enllà de Tortosa.

D'altra banda, el certamen es reivindica com un dels pocs que es dediquen a aquest gènere teatral concret. «A tot l'estat espanyol hi ha pocs festivals específics de teatre musical. Un dels nostres objectius és ser una plataforma de difusió per aquelles obres de petit i mitjà format que s'estrenen a Barcelona i tenen molt èxit però que, en canvi, els costa sortir de gira», ha asseverat Julià. D'aquesta manera, el festival treballa per ser un model i acostar musicals de tota mena a les comarques ebrenques.