Interrompuda la circulació de trens entre Tortosa i l'Hospitalet de l'Infant per incidència al sistema de senyalització

La circulació de trens es troba interrompuda entre Tortosa i l'Hospitalet de l'Infant per una incidència en el sistema de senyalització, segons han informat Adif i Renfe. Aquesta afecta als trens de l'R16 i del Corredor Mediterrani que circulen entre Castelló i Tarragona. Personal d'Adif està treballant per solucionar la incidència al més aviat possible. Renfe està gestionant servei alternatiu per carretera i informant a través dels seus canals de comunicació i atenció al client.