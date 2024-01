L'Ajuntament de Tortosa aprova «un pressupost realista» amb el vot de la CUP

L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat el pressupost municipal aquest dilluns, en un plenari extraordinari que Junts podria impugnar pel termini de convocatòria i comunicació. La CUP hi ha donat suport perquè incorpora les "reivindicacions" de la formació anticapitalista. Per la seva banda, Junts per Tortosa ha votat en contra. La portaveu Meritxell Roigé ha recriminat que els comptes aprovats són "poc ambiciosos", que contenen "fum" i estan "mal fets", amb diverses partides d'ingressos i despeses que demana "reformular". L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha reivindicat que són uns comptes "realistes" i transformadors i ha celebrat aprovar per majoria absoluta els primers comptes del mandat del nou equip de govern de Movem-PSC i ERC.

El pressupost general de la corporació aprovat ascendeix a un total de 94,2 milions d'euros, incloent l'Ajuntament, l'EPEL Hospital, Tortosa Media, Tortosasport, GESAT, GUMTSA,Tortosa Salut i el Consorci Ruta dels Tres Reis. Pel que fa al pressupost de l'Ajuntament és un pressupost de 45,5 milions d'euros, un 27,53% major que l'últim pressupost aprovat. La partida d'inversions és de 4,9 milions d'euros.

Pressupost «realista»

L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha celebrat poder aprovar "el primer pressupost" del nou mandat liderat pel govern de coalició. "Marca un canvi en les polítiques dutes a terme per l'Ajuntament, que atén les necessitats dels tortosins i tortosines, que potencia l'activitat econòmica, i que fa del nostre municipi, una ciutat més amable i amb més atenció a la via pública i als equipaments, actualitzant-los i posant-los al dia, i més adaptada al canvi climàtic", ha remarcat.

Jordan ha celebrat poder aprovar els comptes amb la majoria absoluta (11 de 21 vots) del plenari, en comptar amb el vot a favor del suport del regidor de la CUP. L'alcalde de Tortosa ha insistit que és un pressupost "realista", que "fa front a un escenari econòmic que ha canviat radicalment", que implica "majors despeses ineludibles". "Fem front a una nova realitat i nou escenari socioeconòmic", ha insistit Jordan.

Vot de suport decisiu

El regidor de la CUP, Sergi Arnau, ha defensat que la formació anticapitalista doni suport als comptes, "tot i que no és del pressupost que desitjaria" el grup, "ni tampoc l'equip de govern", perquè responen "als límits de la mateixa institució, la situació econòmica de l'Ajuntament - per les despeses i increment de costos-, el sistema de finançament injust i la representació" que té la formació.

Arnau ha explicat que la negociació amb el govern de Tortosa ha sigut "satisfactòria", i que els comptes, "ja d'entrada, incorporaven reivindicacions de la CUP", com les escoles bressol o l'increment de personal per a programes socials. El regidor cupaire també ha destacat que s'hagi incorporat als pressupostos de 2024 la millora de la partida d'habitatge social, el pla per millorar l'eficiència energètica, la transformació de la plaça dels Dolors, un pla d'accessibilitat universal, o les millores en la via pública i l'oferta cultural, entre d'altres.

"Es millora el pressupost anterior i s'evidencia la incidència de la CUP i el desplaçament de l'eix polític del govern a l'esquerra. Continuarem treballant per capgirar el model de ciutat", ha conclòs.

Negociació fallida amb Junts

Els últims dies el govern local també ha negociat els comptes amb Junts per Tortosa tot i que no s'ha arribat a cap acord. La portaveu de Junts ha recriminat al govern municipal que els comptes "no estan ben fets, no responen a la realitat, ni és el que necessita la ciutadania".

La portaveu de Junts ha acusat l'alcalde Jordi Jordan "d'incapacitat i desgovern" i que proposi uns números que no representen cap nou "model de ciutat ni projecte transformador". "No hi ha cap actuació nova i referent, més enllà de les llars infants que encara no tenen confirmada la subvenció", ha dit la cap de l'oposició.

Després de desgranar algunes de les partides de despeses i ingressos, Roigé ha assegurat que els comptes contenen "fum", que són "poc ambiciosos", també per a les societats, així com que "deixen de banda els pobles". D'altra banda, ha recriminat que contenen "la gran paradoxa" de pressupostar menys ingressos dels anunciats. "Liquidaran en més superàvit, però nosaltres entenem la gestió pública com a prestadora de serveis", ha criticat. "Poc li serveix acumular milions d'euros, o diners en fons estalvis que haurien d'estar butxaques dels ciutadans, o apujar impostos", ha conclòs. "Porten l'afany recaptatori a l'ADN", ha recriminat Roigé a Movem-PSC i ERC.

Impugnació del ple

A l'inici del plenari, la portaveu de Junts ha criticat que l'hora del plenari no s'hagi comunicat al seu grup municipal amb prou temps i que s'hagi fet, "oficialment, dues hores abans". "Per menys, vostès no venien al ple", ha retret Meritxell Roigé a l'alcalde. El grup ha avançat que "tenint en compte no es compleixen els terminis legals", Junts demanarà un informe jurídic al secretari de la corporació sobre la validesa del ple, i la possible impugnació d'aquest, i en conseqüència del pressupost. "Aquest no és el camí, i passar d'estar prop d'arribar a un acord a una impugnació, no és la solució", ha contestat el batlle, Jordi Jordan.

Roigé també ha criticat el retard amb què s'aproven els comptes. "Mai s'havia viscut en els últims 25 anys, perquè van dos mesos tard i no entraran en vigor fins al març". "Sabent que tindrien el suport de la CUP, encara s'entén menys i demostra falta de rigor i treball", ha etzibat.