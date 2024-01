Detingut un home a Tortosa per disparar diversos trets amb una escopeta per intimidar un veí

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un home de 46 anys a Tortosa com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces i tinença il·lícita d'armes. La detenció és el resultat d'una investigació oberta arran d'un incident succeït la nit del 28 de gener, quan es van produir diversos trets en un edifici del carrer Montcada. Al vespre, un home va trucar al 112 per denunciar que un veí del pis de sota estava fent molt soroll perquè tenia la música a un volum molt elevat i va explicar que abans ja li havia demanat que abaixés el volum i com a resposta va rebre insults i amenaces.

Una patrulla dels Mossos va anar a l'immoble i va aconseguir rebaixar la tensió i el soroll. Però poc després el mateix denunciant va alertar la Policia Local de Tortosa que el veí l'havia amenaçat de mort a ell i la seva família i tot seguit havia efectuat diversos trets al pati interior de l'edifici. La investigació policial ha permès intervenir l'escopeta amb la qual s'hauria disparat i detenir el presumpte autor dels fets, que no disposa de permís d'armes de foc. L'arrestat passarà a disposició del jutjat de guàrdia de Tortosa en les pròximes hores.