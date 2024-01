El ple de Deltebre es posiciona per unanimitat en contra de la interconnexió de xarxes

El ple municipal de Deltebre (Baix Ebre) va aprovar aquest dijous per unanimitat la moció en contra de la interconnexió de xarxes i un possible transvasament del riu impulsada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE). La proposta va comptar amb el suport del grup al govern municipal, Enlairem Deltebre, així com també d'ERC, a l'oposició. La declaració, que la PDE ha traslladat per a la seva aprovació a consistoris i consells comarcals, també qüestiona la mesura del transport marítim d'aigua per l'impacte que genera i per ser poc eficient en la resolució del problema d'escassetat d'aigua, ja que es tracta d'una mesura puntual d'emergència amb elevat cost econòmic i una baixa capacitat d'aportació de recurs.

El text, a més, posa sobre la taula la necessitat de replantejar el model de desenvolupament i el desequilibri territorial. «Estem plenament en contra de qualsevol proposta que plantegi dur aigua de l'Ebre fora del nostre àmbit territorial», va assegurar el regidor de Defensa del Territori, Jordi Bertomeu. «Des del govern municipal sempre defensarem la protecció del nostre riu i del nostre Delta, i estarem evidentment al costat del sector primari davant dels greuges derivats d’aquesta situació», va afegir.

Per la seva banda, el portaveu d’ERC Deltebre, Joan Alginet, va reafirmar l'adhesió dels republicans a la proposta d'interconnexió presentada per diversos col·legis professionals tot recordant que se centra «en una realitat de país que no existeix, ja que a Catalunya no existeix l'equilibri territorial».