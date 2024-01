Tortosa aprofitarà la pressió de la xarxa de distribució d'aigua potable per generar energia

L'alcalde de Tortosa i el gerent d'Aigües de Tortosa observen una turbina al punt on es farà la prova pilot del Life Turbines.ACN

Tortosa serà una de les ciutats on es desplegarà el projecte europeu Life Turbines, que també es treballarà a València i a Itàlia. La iniciativa estudiarà l'ús de les xarxes de distribució d'aigua potable per generar energia. A la capital ebrenca s'instal·larà una petita turbina, al sector que abasteix la zona del Temple, a l'avinguda Generalitat, i s'analitzarà la quantitat màxima d'electricitat que pot produir la pressió de l'aigua i com variarà segons els diferents trams de consum.

Una segona fase, interpel·larà els escolars de la ciutat a «debatre i consensuar» els possibles usos d'aquesta energia. El Life Turbines té un pressupost de 2,5 MEUR, 288.000 euros dels quals per a la prova de Tortosa. El termini d'execució és de 42 mesos.