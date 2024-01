L'ESMUC i la URV impartiran a Tortosa una doble titulació de primària i d'ensenyaments artístics superiors de música

L'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) impartirà el grau d'ensenyaments artístics superiors de música fora de Barcelona. Ho farà a Tortosa, al conservatori de la Diputació de Tarragona, i juntament amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) oferiran una doble titulació per qui vulgui fer també el grau d'Educació Primària al Campus Terres de l'Ebre.

La nova oferta formativa començarà el curs vinent amb les deu places. En quatre cursos hi hauran quaranta alumnes. Els estudis de l'ESMUC seran per a trompeta, trompa, trombó i tuba, per formar dos quintets de metalls. La consellera d'Ensenyament, Anna Simó, ha remarcat que és una aposta "estratègica" per la tradició musical i el potencial de l'Ebre, per "retenir i captar" talent.