L’Ajuntament de Tortosa enderrocarà quatre habitatges que es van veure afectats per un incendi dimecres

L’Ajuntament de Tortosa enderrocarà quatre habitatges situats al carrer Costa de Capellans que es van veure afectats per un incendi dimecres, després de declarar-los en estat de ruïna. Segons el consistori, els immobles seran enderrocats «de manera immediata» per evitar danys personals, així com «possibles afectacions a l’estabilitat física del conjunt patrimonial de l’entorn».

De fet, els treballs s’hauran de realitzar de manera manual i amb extrema cura, atesa la morfologia de la trama urbana, així com l’antiguitat i l’estat de deteriorament dels habitatges. Mentre s’executen les obres, valorades en 156.376 euros, es mantindrà tallat l’accés de vehicles i vianants a la zona de la plaça de l’Absis.