Els sindicats d'ensenyament de l'Ebre retreuen falta de «voluntat negociadora» a Simó

Representants d'USTEC-STEs, CCOO, USOC, el sindicat de professors de secundària i UGT han rebut amb una pancarta i una petita escridassada a la consellera d'Educació, Anna Simó, de visita a Tortosa. Després de lliurar-li un manifest, han demanat avenços en la negació per revertir les retallades i les mancances del sector.

Segons Marc Martínez, representant de la Junta de personal docent a l'Ebre i membre d'USTEC, falta «voluntat política» al Departament, «tot i les bones paraules i el tarannà» de Simó. Els sindicalistes retreuen que es condicionin les millores laborals, que permetrien «tancar la carpeta de les retallades», a uns nous pressupostos, una exigència s'ha descartat en la negociació amb el personal sanitari.

A més de les retallades, Martínez ha apuntat que hi ha altres qüestions que cal resoldre com «la democràcia als centres educatius, les inversions pendents, els recursos per a educació inclusiva, la immersió lingüística i altres» que «no avancen». «No es fan càrrec de la gravetat de la situació a Educació», ha afegit.