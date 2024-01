Creen una taula d'impuls del nou hospital de l'Ebre per «allunyar el projecte de la baralla política»

La delegació de Govern a les Terres de l'Ebre convocarà al febrer una taula d'impuls del nou hospital de referència del territori. La mesa estarà formada per representants dels departaments de Salut, Territori i Acció Climàtica, l'alcalde de Tortosa, la Plataforma per un nou Hospital Universitari, la URV, els diputats ebrencs dels grups parlamentaris i el Consell Econòmic i Social.

«És una taula per identificar les dificultats d'un projecte molt ambiciós, però sobretot per allunyar-lo de la baralla política», ha defensat el delegat ebrenc Albert Salvadó. «Transcendirà de l'actual Govern i de l'actual legislatura, i la seva fortalesa serà que sigui de tots», ha afegit.

Salvadó ha justificat que amb la taula d'impuls de nou hospital de les Terres de l'Ebre es vol reduir «el risc» que aquest projecte «es faci servir per interessos partidistes». «És un projecte molt complex, que no s'ha de banalitzar i que ha de ser del territori», ha defensat el delegat del Govern a l'Ebre.

També ha apuntat que es treballa perquè els estudis de Medicina puguin arribar al campus de Tortosa de la URV amb l'ampliació de l'actual Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC). «Necessitem professionals i si hi ha els estudis, és més fàcil que els professionals es quedin al territori», ha recordat. L'obra per ampliar l'actual hospital avancen sobre el previst, tot i que la Comissió de Patrimoni pren mesures per avaluar i incorporar a l'obra els elements arqueològics que s'han trobat en les excavacions dels fonaments del nou edifici.