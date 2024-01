La FAO proposa mantenir la veda de sis mesos i prohibir la pesca recreativa per a preservar l'anguila al Mediterrani

La Comissió General de Pesca del Mediterrani (CGPM) de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (OFAO) proposa mantenir la una veda parcial de pesca de sis mesos i la prohibició de les captures recreatives per salvar la població d'anguila europea a la conca del Mediterrani. Aquestes són algunes de les recomanacions del programa d'investigació integral impulsat entre 2020 i 2022 a nou països mediterranis, inclòs l'estat espanyol, que es va concretar en el pla plurianual de gestió vigent. Segons la FAO, la població d'anguila es troba actualment en "greu perill d'extinció" i s'enfronta a amenaces com el canvi climàtic, la pèrdua d'hàbitats, la contaminació o la sobrepesca al llarg de les seves rutes migratòries.

L'estudi apunta que l'any 2020, la migració d'alevins de l'anguila a hàbitats d'aigua dolça, etapa crucial del seu cicle vital, es va situar en el seu mínim històric. La CGPM de la FAO va reaccionar a aquesta situació amb l'impuls del programa d'investigació integral sobre hàbitats i característiques biològiques i ecològiques de les poblacions, així com l'anàlisi de les mesures actuals de gestió i de conservació.

En aquest context, l'informe subratlla la importància de les llacunes litorals com a hàbitat fonamental de l'espècie al Mediterrani. Per contra, són espais que s'enfronten als reptes del canvi climàtic, la pressió pesquera o la contaminació. Així doncs, la pèrdua d'habitats, la mala qualitat de l'aigua i la contaminació també són "evidents" en altres hàbitats de l'anguila, com rius, estuaris i deltes.

A més, tot i reconèixer l'existència de nombroses mesures d'ordenació pesquera en vigor, algunes 'd'aquestes -com les vedes- no es troben prou harmonitzades i no s'ajusten sovint a les condicions locals, fet que els fa perdre eficiència i acabar perjudicant els pescadors, que veuen reduïdes exponencialment les seves captures.

Arran les mesures transitòries impulsades des de 2021 i, sobre la base dels resultats de la investigació, la CGPM va impulsar el 2022 un pla plurianual de gestió que ja incloïa la veda parcial durant sis mesos de l'any o la prohibició de la pesca recreativa en tots els cicles de l'anguila. Unes mesures que es van reforçar l'any passat afegint precaucions addicionals.

L'organisme també planteja crear una xarxa de seguiment en la qual participin pescadors i científics de tot el Mediterrani per determinar les mesures més eficients que s'adaptin a situacions específiques i sigui aplicades per totes les parts interessades. La següent fase del programa d'investigació inclou també un estudi socioeconòmic perquè, a més de garantir la conservació de l'espècie, es pugui preservar la pesca artesanal.