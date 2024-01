Deu municipis tarragonins se sumen a l'encesa de torres al Mediterrani pels drets humans

Prop de 40 municipis catalans, aragonesos i valencians se sumaran el pròxim 13 de gener a l’encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània pels drets humans. La iniciativa, impulsada pel Consell Insular de Mallorca i coordinada per l’Institut Ramon Muntaner, pretén reivindicar aquestes fortificacions com a patrimoni històric i cultural present al conjunt dels territoris de parla catalana.

De fet, aquest dissabte s’encendran simultàniament una cinquantena de torres ubicades a Catalunya, l’Aragó, el País Valencià i una a la Catalunya Nord. L’acció també busca denunciar i sensibilitzar la població sobre la situació que viu el Mediterrani, on moltes persones perden la vida cada any. La iniciativa va néixer el 2016 amb l’objectiu de tornar a fer possible la connexió visual entre les torres amb motiu de la commemoració del IV centenari de la mort de Joan Baptista Binimelis. Des del 2022, l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) coordina els territoris de Catalunya, l’Aragó, el País Valencià i la Catalunya Nord.

Enguany, hi participaran 22 municipis catalans (Cadaqués, Sant Vicenç de Montalt, Vilassar de Mar, Castelldefels, Sant Just Desvern, Santa Susanna, Manresa, Esplugues de Llobregat, Santa Oliva, Vila-rodona, Falset, Verdú, Àger, Lleida, La Terreta, Batea, Tortosa, Campredó, Amposta, La Ràpita, Alcanar i la Sénia); 12 valencians (Rossell, Carrícola, Dénia, Pedreguer, Saix, Agost, Teulada, Petrer, Elda, Novelda, Monòver i El Pinós); 5 aragonesos (Areny de Noguera, Montanyana, Viacamp-Lliterà, Lluçars i Benavarri) i 1 de la Catalunya Nord (Prats de Molló).

L’acte tindrà lloc de forma simultània en tots ells el pròxim 13 de gener per tal de recrear la comunicació visual que tenia lloc entre torres de guaita, que eren un recurs d’autodefensa i que ara, a través d’aquesta iniciativa, es converteixen en fars de llum.