Denuncien un taller mecànic clandestí a l'Ametlla de Mar

Agents del Seprona de la Guàrdia Civil han denunciat un taller mecànic clandestí en una finca rural de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre). En una actuació conjunta amb la policia local, s'ha comprovat que el local no tenia llicència d'activitat municipal, no estava donat d'alta a la seguretat social ni complia amb els requisits de gestió de residus. Per tot plegat, s'han aixecat deu actes de denúncia per infraccions administratives relacionades amb els residus, la seguretat industrial, la documentació, la tributació i les obligacions econòmiques. Alguns dels delictes podrien ser considerats greus i derivar en sancions de fins a 300.000 euros. El taller ja va ser detectat i denunciat el 2019.

A l'interior del local s'han trobat vehicles que s'estaven reparant, d'altres en estat d'abandonament, maquinària industrial, pneumàtics i eines relacionades amb l'activitat. Al taller també s'han localitzat bateries, restes d'oli i altres peces de vehicles que tenen la qualificació de residus perillosos.

Les actes de denúncia han estat remeses a les autoritats competents, com són l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, el departament de Vicepresidència i polítiques digitals i territori, així com el departament d'Empresa i Treball.