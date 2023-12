FAADA salva un burro d'Aldover que es trobava desatès perquè la seva propietària va patir un ictus

La Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) ha salvat un burro d'Aldover (Baix Ebre), anomenat Kiko, que es trobava "abandonat". Segons l'entitat, la seva propietària, una dona gran, va patir un ictus i arran d'això no se'n va poder fer càrrec.

Tot i que, inicialment, un veí es va ocupar de la seva alimentació i d'un manteniment "mínim", la salut de l'animal va empitjorar, ja que tenia problemes físics a les seves peülles, fet que li va provocar "ferides grans" a la pota i peülla esquerra.

Així, a petició del Seprona de Tortosa, els animalistes van recollir-lo a l'octubre i el va traslladar al refugi de les 'Les set cabretes' de Botarell (Baix Camp), on es recupera de les ferides i on espera per ser adoptat.