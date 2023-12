La degana del Col·legi d'Advocats de Tortosa és la nova presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana

Marta Martínez Gellida, degana del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa, és la nova presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana. Relleva la degana de Reus, Encarna Orduna, que ha expirat l'any de mandat. Martínez es proposa importants objectius com promoure l'ús del català entre el col·lectiu, millorar el torn d'ofici, analitzar els efectes jurídics de la intel·ligència artificial, i defensar un model de justícia de proximitat i el desplegament de la justícia restaurativa.

La degana, de 56 anys, és de la Sénia (Montsià), des d'on exerceix, i està especialitzada en dret mercantil i urbanisme. Fins ara era la vicepresidenta del Consell i responsable de l'Àrea de Mediació i mètodes alternatius de resolució de conflictes (ADR).

Martínez ha reivindicat que «seria inexcusable que els pròxims pressupostos» de la Generalitat per al 2024 no responguin a la «reivindicada dignificació del torn d'ofici» després de «mesos de feina i avenços». La presidenta del Consell vol que la promoció de l'ús de la llengua catalana marqui el seu any de mandat. «Massa sovint ens fixem només en el baix percentatge de sentències que es dicten en català, quan el nostre gran objectiu ha de ser aconseguir que augmenti el nombre d'advocats i advocades que presenten els seus escrits en català», ha defensat.

Balanç de 2023

L'elecció de la presidència del Consell de l'Advocació de Catalunya s'ha fet aquest divendres en una votació secreta dels catorze degans i deganes dels col·legis d'arreu del país. En la sessió s'ha fet balanç de fites de 2023 com la iniciativa perquè els lletrats puguin accedir amb els seus ordinadors portàtils a tots els centres penitenciaris catalans, «una iniciativa pionera» a l'estat espanyol.

També s'ha desenvolupat el programa InMediació 2023, s'ha creat l'Observatori Català de l'Arbitratge i de l'Àgora per al Dret Civil Català, s'ha fet una recerca sobre l'impacte de la Guerra Civil en els col·legis de l'advocacia, el seguiment del protocol d'assistència immediata a les víctimes de violència masclista o la redacció d'un pla per garantir el dret de defensa de les víctimes de crims de guerra i tràfic de persones.