L'alcalde de Tortosa celebra que el Govern descarti connectar la xarxa d'ATLL amb la del Consorci d'Aigües de Tarragona

L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha considerat «positiu» que el Govern hagi rebutjat interconnectar la xarxa d'Aigües Ter-Llobregat (ATLL) i el Consorci d'Aigües de Tarragona i ha advertit que fer-ho suposaria «un transvasament a Barcelona de manera estructural». «Tothom sap que si es fa una vegada l'aigua de l'Ebre anirà a l'àrea metropolitana», ha avisat aquest diumenge en declaracions a la premsa.

Per a Jordan, la interconnexió «no és ni molt menys la solució als problemes hídrics que hi ha a Catalunya» i ha alertat que les Terres de l'Ebre «també tenen escassetat d'aigua». Per això, ha recomanat al Govern que aposti «per un model de desenvolupament diferent, sostenible i equilibrat».

La interconnexió va ser una proposta dels col·legis professionals d'enginyers però la secretària d'Acció Climàtica de la Generalitat, Anna Barnadas, va assegurar dissabte a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que «no està en el marc de solucions» del Govern per fer front a la sequera.