Els regidors de l'Ajuntament de Tortosa en el ple extraordinari per aprovar definitivament la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2024.ACN

L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat definitivament la proposta de modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2024. La proposta del govern municipal és incrementar els impostos sobre béns immobles (IBI) - 17,95%-, les activitats econòmiques (IAE) - 19%-, els vehicles de tracció mecànica - 0,60% - i també la taxa de la brossa - 28% -.

En el ple extraordinari celebrat aquest divendres, també s'ha desestimat l'única al·legació presentada durant el període d'exposició pública. Segons l'informe tècnic municipal, no cal admetre a tràmit l'escrit d'al·legacions per manca de la condició d'interessat en el procediment, ja que la persona al·legant no és veïna del municipi ni tampoc consta com a subjecte passiu tributari.

Desestimada l'al·legació, el plenari ha donat llum verd a la modificació de les ordenances que seran vigents a partir de l'1 de gener de 2024. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha valorat positivament que no s'hagin presentat al·legacions a les ordenances fiscals i ha recordat que aquesta modificació respon a «l'escenari econòmic actual caracteritzat per l'elevada inflació, un increment dels tipus d'interès i del cost de l'energia».

En concret, l'increment de la taxa d'escombraries representarà que un rebut mitjà de 118 euros anuals passarà a tenir un cost de 33 euros més a l'any. I en el cas de l'IBI, un rebut mitjà de 300 euros a l'any, suposarà un increment de 54 euros.