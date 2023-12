Denuncien el responsable d’una empresa de Tortosa per l’abocament i crema il·legal de residus

Imatge de la parcel·la, ubicada dins dels terme municipal de Tortosa, on hi havia gran quantitat de diferents tipus de residus abocats al terra.Mossos

Agents dels Mossos d’Esquadra de les Terres de l’Ebre han denunciat el responsable d’una empresa per abocar i cremar residus de manera il·legal.

El passat 13 de desembre els agents van detectar una parcel·la, ubicada dins dels terme municipal de Tortosa, on hi havia gran quantitat de diferents tipus de residus abocats al terra.

Els agents van recórrer i inspeccionar l’abocament el qual estava composat principalment per plàstics, productes fitosanitaris i fibrociment. Al lloc també van observar com hi havia diverses restes que evidenciaven que una part d’aquests residus havien estat cremats.

Les indagacions posteriors van permetre identificar el responsable de l’empresa que havia realitzat els abocaments, la qual està dedicada al cultiu de la menta.

Davant aquests extrems, els agents van denunciar el responsable i al mateix temps li van requerir la retirada dels residus abocats il·legalment.

La denúncia serà tramesa a l’Agència de Residus de Catalunya, organisme competent en la matèria.