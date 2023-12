Territori recupera 24 habitatges de protecció oficial a l'Ampolla per a lloguer social

El Departament de Territori recupera una promoció de 24 habitatges amb protecció oficial per a destinar-la a lloguer social. Els habitatges estan situats a la urbanització de Cap Roig de l'Ampolla (Baix Ebre) i formen part de dues promocions de 44 pisos, dels quals 20 estan lliurats. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) obrirà una nova convocatòria per adjudicar els 24 restants i, com és habitual, en les promocions de la Generalitat, es reservarà un 25% dels pisos per a joves menors de 35 anys. La previsió és que es puguin adjudicar en el primer semestre de l'any vinent. La consellera Ester Capella ha dit que aquesta actuació se suma al Pla per obtenir 10.000 habitatges el 2026 per incrementar el parc de lloguer social a Catalunya.

L'edifici recuperat està situat al carrer del Mitjorn i consta de 24 pisos i 24 places d'aparcament. La disposició és de planta baixa (on es troben els aparcaments) i dues plantes pis. Els habitatges tenen una superfície de 61 metres quadrats i disposen de dues habitacions, un lavabo i cuina oberta al menjador. Les dues promocions amb protecció oficial es van acabar entre els anys 2005 i 2006. La segona fase, corresponent a 20 habitatges, està actualment tota lliurada. La primera fase, corresponent als 24 habitatges, s’ha sortejat diverses vegades sense que, fins ara, s’hagi pogut lliurar cap pis.

Durant les pròximes setmanes, s'obrirà la convocatòria per adjudicar els habitatges. La previsió és que es destinin prioritàriament a persones empadronades al municipi de l'Ampolla i que estiguin inscrites i admeses al Registre de sol·licitants d'habitatge social de Catalunya. «Es vol prioritzar les persones arrelades a l'Ampolla», ha dit Capella. A més, es reservarà un 25% dels pisos per a joves menors de 35 anys i, en aquest cas concret, un dels habitatges se'l reserva l'ajuntament per a atendre situacions d'urgència. Els pisos s'adjudicaran en règim de lloguer a set anys amb una quota mensual de 298,52 euros.

La consellera ha apostat per «treure l'habitatge de la lògica del mercat» a través de diversos instruments, com ara «una legislació que embridi el mercat quan aquest no s'equilibra». En aquesta línia de treball ha emmarcat la recent regulació dels habitatges d'ús turístic, que, diu, «han pervertit l'ús principal, prioritari i legal previst, que és el residencial permanent, per arrelar la ciutadania en el territori». També ha reclamat a l'Estat que «posi en funcionament la part de la Llei de l'habitatge amb relació als preus de lloguer, publicant la memòria que els vam presentar perquè entri en vigor com més aviat millor la contenció de rendes a Catalunya».