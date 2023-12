Una persona en estat crític per cremades en l’incendi d’un habitatge a l’Ampolla

Una persona ha resultat ferida crítica per cremades en l’incendi d’un habitatge a l’Ampolla (Baix Ebre). Els Bombers han rebut l’avís poc abans de les deu del matí. En arribar a l’immoble ubicat al carrer Marinada, han vist com el fum sortia per la porta d’entrada. Segons han informat, el foc s’ha originat al menjador i al rebedor, que han cremat totalment.

La resta de les habitacions s’han vist afectades per la temperatura i el fum. Els Bombers també han rescatat un gos que es trobava a l’interior de la casa i que ha resultat ferit lleu per inhalació de fum. El foc ha estat extingit al voltant de les onze del matí i no ha causat danys estructurals en l’immoble. La víctima ha estat traslladada amb helicòpter a l’Hospital Vall d’Hebron.