La cooperativa de l'Aldea podria recuperar 2,1 MEUR si els afectats personats en el procés judicial hi renuncien

Un dels encausats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea (Baix Ebre) ha ofert un pacte per retornar 2,1 milions d'euros si es retiren, i se'l deslliura, del procediment judicial. En una assemblea extraordinària aquest dimarts al vespre, els socis de l'entitat van acceptar l'acord, però es necessita també que el signin els 61 afectats que es van personar particularment a la causa.

Hi ha quatre persones que, de moment, no s'hi avenen. Des de la cooperativa de l'Aldea insisteixen que amb aquest acord es podria retornar un 40,5% més dels estalvis atrapats, i que es repartirien proporcionalment entre els 408 impositors de la secció de crèdit. Fins ara només han recuperat un 19,5% i no hi ha data per al judici.

Durant aquest 2023, els responsables de la cooperativa de l'Aldea han estat negociant amb un dels imputats per la fallida de la secció de crèdit, amb el qual han tancat un pacte. Els ofereixen recuperar 2,1 milions d'euros dels estalvis que van quedar atrapats l'any 2011 (5,84 milions d'euros). La condició per rebre aquests diners és que la cooperativa i els 61 particulars personats alliberin aquest demandat del procediment judicial.

La cooperativa considera que "és una oportunitat que no es pot rebutjar" i així ho van defensar i aprovar en l'assemblea general extraordinària que es va celebrar aquest dimarts al vespre. Com ha apuntat el director de la cooperativa de l'Aldea, Jordi Dolcet, el pacte està encallat i continuaran treballant "per convèncer" els pocs particulars (quatre) d'aquesta seixantena que no s'avenen a signar l'acord.

La meitat dels estalvis abans del previst

Després de sortir del concurs de creditors, la Cooperativa de l'Aldea va retornar 1,54 milions d'euros i van quedar pendents de retornar 4,47 milions més (bona part dels quals, dels comptes que l'entitat tenia a Bankia). L'any 2015, es va arribar a un acord per fer pagaments anuals, unpercentatge fix independentment dels estalvis entrampats que tenia cada afectat. El conveni estipula que els impositors van rebent la meitat dels 4,5 MEUR entre 2018 i 2025, i rebran la resta entre 2026 i 2030.

Com ha insistit Dolcet, el pacte que els proposen "és important" perquè permetria repartir els diners per igual a la totalitat dels afectats i "s'avançarien en el temps". Fins ara s'han recuperat un 19,5% dels 4,5 milions d'euros entrampats, però l'acord amb l'encausat permetria recuperar de cop el 40,5% i tornar-los immediatament, a principis de l'any que ve. Els impositors recuperarien d'aquí a poques setmanes els diners que no hauran cobrat fins a principis de 2027, és a dir, les quatre anualitats de 2023, 2024, 2025 i 2026.

Si s'entra en procés judicial, El director de la cooperativa recorda que ja no es podrà determinar ni quant ni quan recuperaran els estalvis, ja que aquest conveni de 2015 està condicionat a la futura sentència judicial que indemnitzi l'entitat agrícola. "No hi ha data per al judici, només se sap que se celebrarà a l'Audiència Provincial de Tarragona", ha insistit el director de l'entitat agrícola.

"La gent vol recuperar els estalvis i buscar solucions ràpides. Molta gent potser no ho veuran, si s'acaba materialitzant. Ens fem grans i els que ja eren grans, ja no hi són i provoca més drames familiars", ha lamentat.

Beneficis i naus a la venda

Per fer aquest retorn també es proposa l'aportació de "recursos propis" de la cooperativa. "Continuem amb l'activitat ordinària, la comercialització de les excel·lents verdures del Delta, i tenim alguns beneficis que podem destinar per complementar la liquidació dels afectats de la secció de crèdit", ha dit Jordi Dolcet.

A més a més, l'entitat agrícola vol segregar part de les instal·lacions i vendre-les. El director assegura que hi ha compradors interessats. Actualment, ja tenen part de les naus llogades a tercers. Per poder fer la segregació, ha calgut la modificació de les normes subsidiàries per part de l'Ajuntament de l'Aldea, un tràmit que ja està en la fase final.