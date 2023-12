Detenen un jove dins del tren a l'Ampolla que havia robat un mòbil d'una estrebada a Tortosa

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Tortosa van detenir dissabte un home de 19 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència. Els fets es van produir al carrer d'En Carbó de Tortosa. Una dona de 48 anys anava caminant mentre parlava amb el seu telèfon mòbil quan el detingut li va arrencar d'una estrebada.

Com portava l'aparell subjectat amb un cordill lligat al canell, la va fer caure a terra i li va provocar ferides lleus. Gràcies a la fotografia que va fer un testimoni, els agents van desplegar un dispositiu de recerca coordinat i van seguir-li la pista. Després de comprovar que havia pujat a un tren direcció Barcelona, la policia va fer aturar el comboi a l'Ampolla amb les portes tancades i van poder detenir el jove.

El robatori es va produir a les 13:20 hores d'aquest dissabte, al centre comercial de Tortosa. Diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local es van apropar al lloc dels fets. Un testimoni va mostrar als agents una fotografia del presumpte autor del robatori amb violència i altres persones van situar-lo en un edifici del carrer de Santa Teresa, d'on van explicar que l'havien vist sortir. La policia va trobar el telèfon mòbil sostret - valorat en 1.400 euros - llançat al cel obert d'aquest immoble.

La víctima va ser traslladada i atesa en un centre d'atenció primària de la ciutat per les ferides als canells i al genoll que va patir i també pel quadre d'angoixa que presentava. Els dos cossos policials van iniciar un dispositiu conjunt de recerca. Personal de l'estació de tren de Tortosa va reconèixer el noi, que s'havia interessat per viatjar des de Tortosa a Madrid, però havia acabat comprant un bitllet per viatjar a Barcelona.

Després de demanar a Renfe que aturés el comboi en què viatjava el sospitós, se'l va poder detenir a l'estació de l'Ampolla (Baix Ebre), on ja esperaven diverses patrulles dels Mossos de la comissaria de districte de l'Ametlla de Mar i un agent de la guàrdia municipal de l'Ampolla. El detingut va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Tortosa.