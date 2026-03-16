Móra d'Ebre impulsa la base de dades dels espais disponibles per a noves iniciatives empresarials
El consistori posa en marxa una campanya per identificar naus, locals i solars per a ús industrial o comercial
L'Ajuntament de Móra d’Ebre vol impulsar i fer créixer la base de dades d'espais disponibles per a noves activitats empresarials i econòmiques al municipi. A través de l'oficina del Fons de Transició Nuclear s'ha posat en marxa una campanya per identificar naus, locals o solars amb ús industrial o comercial disponibles per posar-los en contacte amb possibles inversors o emprenedors interessats a establir-se a Móra d'Ebre.
Fins i tot es pot facilitar que empreses interessades a ubicar-se al polígon trobin un lloc provisional o definitiu en la base d'espais disponibles. El polígon Verdaguera tindrà 160.000 metres quadrats addicionals de superfície industrial amb la tercera fase anunciada.