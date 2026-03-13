Diari Més

SOCIETAT

Biarnés replica que té els terrenys per a l'heliport i el finançament per pagar-los però no arriba vistiplau del Govern

L'Ajuntament de Móra d'Ebre defensa que ha fet tot el possible per trobar una ubicació a la base aeronàutica

L'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Biarnés, i la diputada de Junts, Irene Negre

L'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Biarnés, i la diputada de Junts, Irene Negre

Publicat per
ACNAgència de notícies

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Biarnés, ha replicat que fa un mes que esperen el vistiplau del Govern sobre la viabilitat dels terrenys per al nou heliport per comprar-los i cedir-los. L'Ajuntament té compromès, fins i tot, el finançament per adquirir-los. Es tracta d'una finca a tocar de l'N-420, apartada de la zona residencial i prop de l'Hospital Comarcal. 

Biarnés ha respost així a les acusacions d'haver encallat al projecte i ha recordat que en els últims tres anys han fet tot el possible per trobar una nova ubicació idònia a la base aeronàutica. La diputada de Junts, Irene Negre, ha reclamat que es deixi de 'jugar políticament i partidistament' amb aquesta qüestió perquè està en joc un servei d'emergències fonamental.

tracking