SOCIETAT
Biarnés replica que té els terrenys per a l'heliport i el finançament per pagar-los però no arriba vistiplau del Govern
L'Ajuntament de Móra d'Ebre defensa que ha fet tot el possible per trobar una ubicació a la base aeronàutica
L'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Biarnés, ha replicat que fa un mes que esperen el vistiplau del Govern sobre la viabilitat dels terrenys per al nou heliport per comprar-los i cedir-los. L'Ajuntament té compromès, fins i tot, el finançament per adquirir-los. Es tracta d'una finca a tocar de l'N-420, apartada de la zona residencial i prop de l'Hospital Comarcal.
Biarnés ha respost així a les acusacions d'haver encallat al projecte i ha recordat que en els últims tres anys han fet tot el possible per trobar una nova ubicació idònia a la base aeronàutica. La diputada de Junts, Irene Negre, ha reclamat que es deixi de 'jugar políticament i partidistament' amb aquesta qüestió perquè està en joc un servei d'emergències fonamental.