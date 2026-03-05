Diari Més

Salut presenta el disseny del nou CAP de Móra d'Ebre i prepara la definició funcional del centre

L'equipament sanitari tindrà de 1.645 metres quadrats construïts repartits en dues plantes

Render nou CAP de Móra d'Ebre

Render nou CAP de Móra d'EbrePOL BENACH GUITART

ACNAgència de notícies

Salut ha presentat a Móra d'Ebre la proposta guanyadora del nou Centre d'Atenció Primària (CAP) del municipi. És un equipament concebut per reforçar l'atenció sanitària de proximitat i optimitzar els circuits assistencials i de suport. Tindrà 1.645 metres quadrats construïts i 1.174 metres quadrats de superfície útil, distribuïts en dues plantes. 

El nou CAP s'ubicarà en uns terrenys cedits per l'Ajuntament, entre l'avinguda de les Comarques Catalanes i l'avinguda de la Diputació. Tindrà un pati central per afavorir la llum natural i el confort dels espais. En les pròximes setmanes es farà la definició funcional i l'encaix dels espais per redactar el projecte bàsic i executiu, pas previ a la licitació i a l'execució de les obres.

El nou CAP tindrà un espai destinat a la base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que comptarà amb una unitat de suport bàsic amb l'objectiu de reforçar la capacitat de resposta davant situacions d'emergència al municipi i a l'àrea d'influència. Inclourà espais d'atenció programada i no programada, consultes i àrees de suport i per a àmbits específics com odontologia, salut mental, espai per a activitats comunitàries i una àrea comuna destinada a Salut Pública.

