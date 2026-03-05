SALUT
Salut presenta el disseny del nou CAP de Móra d'Ebre i prepara la definició funcional del centre
L'equipament sanitari tindrà de 1.645 metres quadrats construïts repartits en dues plantes
Salut ha presentat a Móra d'Ebre la proposta guanyadora del nou Centre d'Atenció Primària (CAP) del municipi. És un equipament concebut per reforçar l'atenció sanitària de proximitat i optimitzar els circuits assistencials i de suport. Tindrà 1.645 metres quadrats construïts i 1.174 metres quadrats de superfície útil, distribuïts en dues plantes.
El nou CAP s'ubicarà en uns terrenys cedits per l'Ajuntament, entre l'avinguda de les Comarques Catalanes i l'avinguda de la Diputació. Tindrà un pati central per afavorir la llum natural i el confort dels espais. En les pròximes setmanes es farà la definició funcional i l'encaix dels espais per redactar el projecte bàsic i executiu, pas previ a la licitació i a l'execució de les obres.
El nou CAP tindrà un espai destinat a la base del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que comptarà amb una unitat de suport bàsic amb l'objectiu de reforçar la capacitat de resposta davant situacions d'emergència al municipi i a l'àrea d'influència. Inclourà espais d'atenció programada i no programada, consultes i àrees de suport i per a àmbits específics com odontologia, salut mental, espai per a activitats comunitàries i una àrea comuna destinada a Salut Pública.