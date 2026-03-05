HABITATGE
Deltebre limita els habitatges d'ús turístic a deu per cada cent habitants
Les llicències obtingudes es revisaran cada cinc anys
La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha aprovat la regulació d'habitatges d'ús turístic (HUT) de Deltebre (Baix Ebre), que l'Ajuntament ha impulsat amb una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). La regulació fixa un topall de deu habitatges turístics per cada cent habitants.
Actualment, hi ha 11.951 habitants censats i 861 HUT. Això suposa una ràtio de 7,20 HUT per cada cent habitants i el municipi està en risc de trencar l'equilibri de l'entorn urbà per una alta concentració d'habitatges d'ús turístic. La modificació també estableix que les llicències donades a aquest tipus d'allotjament es revisaran cada cinc anys. La nova ordenança ja es va aprovar inicialment en el plenari del mes de febrer.
Els 861 habitatges d'ús turístic de Deltebre representen el 59,60% dels habitatges principals i el 40,34% dels secundaris. Aquests habitatges turístics es troben distribuïts en 817 HUT en sòl urbà i 44 HUT en sòl no urbanitzable.