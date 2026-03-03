SOCIETAT
Trens Dignes critica les prestacions limitades de la integració tarifària a l'Ebre i demana la dimissió de Manel Nadal
L'entitat retreu al secretari de Mobilitat que no els informi sobre reforços del servei i l'acusa de relegar el tramvia
La Plataforma Trens i Transports Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat ha criticat les limitacions que suposarà la integració de les Terres de l'Ebre al sistema tarifari del Camp de Tarragona i ha demanat la dimissió del secretari de Mobilitat, Manel Nadal.
Els usuaris ebrencs consideren del tot insuficients les prestacions anunciades per Nadal perquè només es veuran beneficiats alguns col·lectius i, de moment, únicament per fer servir busos interurbans. Al mateix temps, li han retret que, malgrat visitar Tortosa divendres passat, no els convoqués per abordar els reclamats reforços del servei ferroviari davant les obres previstes als túnels del Garraf. També l'acusen de relegar projectes com el tramvia o les estacions intermodals.