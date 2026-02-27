MOBILITAT
El transport públic de les Terres de l'Ebre entra dilluns al sistema tarifari integrat de l'ATM del Camp de Tarragona
El secretari de Mobilitat remarca que la unificació de l'Ebre «acaba amb el forat negre» d'un procés iniciat el 1997
A partir de dilluns, 2 de març, el transport públic de les Terres de l'Ebre formarà part de la integració tarifària de l'ATM (Autoritat Territorial de Mobilitat) del Camp de Tarragona.
Els principals beneficis per als usuaris ebrencs són la gratuïtat del transport dels menors de 4 a 16 anys (amb la T-16) i l'ús de la T-Jove, amb viatges il·limitats durant 90 dies entre Tarragona i l'Ebre, amb la qual es preveu un estalvi del 50% (51,21 euros) per als menors de 30 anys. La integració també inclou la T-MES amb mobilitat en quatre zones, i la T-70/90 per famílies monoparentals o nombroses. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha remarcat que es completi un procés iniciat el 1997 amb la integració de l'Ebre, «que era un forat negre».
Les Terres de l'Ebre s'han integrat al sistema com una única zona i també es garantirà que els usuaris paguin un màxim de tres zones quan es desplacin fins a Tarragona, independentment de si creuen una o dues subàrees del Camp de Tarragona - com passa en alguns casos des de la Terra Alta-. La T-16 és gratuïta només si et mous per una zona i la T-Jove permet moure't per totes les zones, però per a la resta de títols, el preu varia segons les zones que es creuen. Per exemple, la T-MES costa 25,60 euros per a una zona, 40,15 euros per a dues zones o 54,25 per a tres zones. Passa igual amb la T-50/30 o la T-10/30 i la T-10.
El secretari Manel Nadal ha explicat que també s'ha acordat la integració dels transports interurbans de Tortosa, Amposta i Flix, un cop passin per acords de ple, i més endavant que ho faci la Renfe. Actualment, les línies ferroviàries RT-1 i l'RT-2 de Tarragona estan integrades a l'ATM del Camp. També serà més endavant que les targetes dels títols estiguin retolades també com a Terres de l'Ebre.
La integració al sistema permet canviar de companyia de transport sense pagar més, dins de les àrees i els temps delimitades. Actualment, són quatre companyies, Hife, Hispano Igualadina, Plana, i Domènech. La targeta T10/120 de la Hife es manté per a la mobilitat interna a l'Ebre i per anar a Barcelona, però no per anar a Tarragona.
Nadal confia que incentivi l'ús del transport públic a les Terres de l'Ebre, que és actualment del 2%, i que redueixi l'ús de vehicle privat al territori, que ascendeix al 58%. Al Camp de Tarragona l'ús del transport públic és del 4%. «L'objectiu és créixer molt més amb aquests models actius de transport i la integració al sistema de les Terres de l'Ebre és un pas important», ha assenyalat el secretari de Mobilitat.
La Taula, l'organisme de mobilitat ebrenc
Amb la integració de l'Ebre al sistema tarifari de l'ATM del Camp de Tarragona i la integració d'alguns municipis de l'Alt Empordà, Baix Empordà, Selva i Ripollès a l'ATM de Girona, es completa el sistema d'integració tarifària del transport públic a Catalunya que va començar fa 30 anys. Com ha reiterat el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, s'ha descartat posar en marxa una ATM pròpia i i crear un nou organisme només per impulsar aquesta integració tarifària, perquè s'ha pogut fer a través de l'ATM tarragonina. Segons Nadal, «les Terres de l'Ebre gaudiran dels beneficis de la integració tarifària, però on quedaran ni digerides ni diluïdes en el marc de Camp de Tarragona» i se seguirà treballant des de la Taula de Mobilitat.