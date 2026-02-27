Economia
L'ampliació de l'Hospital de Tortosa, amb 20 milions, principal inversió a l'Ebre dins dels comptes de la Generalitat
El Govern preveu destinar enguany 73,5 milions d'euros, un 30,3% més respecte els últims pressupostos aprovats el 2023
Les obres d'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, amb 19,9 milions d'euros, és la partida que més sobresurt a les Terres de l'Ebre dins del projecte de pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El Govern preveu, en total, destinar al territori 73,5 milions d'euros, una xifra que representa un 30,3% respecte a la dels darrers comptes aprovats, l'any 2023.
En el projecte sobresurten també els 6 milions per a millores del Centre de tractament de residus municipals del Montsià, a Mas de Barberans; els 5,6 milions en millora al tram entre Ginestar i Móra la Nova de la carretera C-12; o els 3,9 milions per a la rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre.
Polítiques de salut (amb 21,2 milions), carreteres (17,3 milions) i tractament de residus (6 milions) són els principals capítols que més recursos s'enduen del pressupost territorialitzat, un 63,8% del total. Per comarques, i respecte a la referència que marquen els últims comptes aprovats el 2023, creix la dotació a la Ribera d'Ebre un 65,1% (16 milions en total) i un 51,7% al Montsià (16,1 milions). El Baix Ebre, amb 35,7 milions, continua al capdavant, i la Terra Alta, amb 5,7 milions, tanca la llista.
A banda de les inversions ja citades, dins dels comptes per aquest 2026 destaquen la reforma funcional de l'antic edifici judicial de Tortosa, que s'emporta 2,9 milions d'euros; la construcció del dic de recer al port de les Cases d'Alcanar, amb 2,8 milions; el conveni per a la dació en pagament de deute de la finca de la residència de la gent gran de Batea, amb 2 milions; les millores de la carretera C-12 entre Tortosa i Amposta, amb 1,9 milions d'euros; o les obres al castell de Miravet, amb 1,2 milions.
Partides quantitativament inferiors rebran projectes com el subsector 2 del polígon industrial Catalunya Sud, amb 1 milió d'euros; el nou CAP de Flix, amb 801.606 euros; la rehabilitació energètica de l'Escola Nàutico Pesquera de Catalunya a l'Ametlla de Mar, amb 739.627 euros; l'ampliació del sector Bassa 4 a la Terra Alta, amb 641.377 euros; la variant de Gandesa des de la C-43, amb 412.527 euros; o les obres del regadiu del canal Xerta-Sénia, amb 391.731 euros.
Segons el Govern, 61,7 milions dels 73,5 pressupostats en total corresponen al capítol d'inversions reals, un 84% del total. La resta, 81, milions, són majoritàriament transferències de capital. Els comptes també preveuen obligacions plurianuals de 131 milions d'euros per finançar les actuacions que tindran continuïtat fins a l'any 2029.