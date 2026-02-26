CARRETERES
Liciten per 21,6 MEUR la transformació de la C-12 en una carretera 2+1 entre Amposta i Vinallop
L'actuació preveu dotar la via d'un tercer carril en el 70% del tram de vuit quilòmetres on s'actuarà
El Departament de Territori ha licitat per un import de 21,6 MEUR les obres per a transformar en una carretera 2+1 el tram de la C-12 entre Amposta i Vinallop (Tortosa). La via, actualment amb un carril per sentit, passarà a ser de 2+1 entre la intersecció amb la TV-3443, a Amposta, fins a la intersecció que dona accés a Vinallop, un tram de vuit quilòmetres de longitud.
Es preveu que les obres comencin la tardor vinent, amb un termini d'execució de 26 mesos. L'actuació forma part del Programa Carreteres 2+1 del Govern, que pretén reduir els accidents per xocs frontals, que causen conseqüències molt greus, i millorar la seguretat viària i la funcionalitat en carreteres convencionals de la xarxa de la Generalitat.
Segons ha recordat Territori en un comunicat, les anomenades vies 2+1 són carreteres convencionals de tres carrils amb separadors dels sentits de circulació, en la qual el carril central s'alterna en un sentit i a continuació en el sentit contrari, per tal d'habilitar trams d'avançament segurs per als vehicles. Disposen també d'una separació reforçada dels dos sentits de circulació –pot ser mitjana de formigó o d'altre tipus, senyalització horitzontal (zebrats centrals, pintura vermella o ressalts) o elements d'abalisament.
Per les característiques, traçat o funcionalitat de la carretera, hi ha trams en què s'opta per una solució intermèdia, on la secció de la via es manté i s'implanta el reforç dels sentits de la carretera. S'eixamplarà la carretera actual en quatre trams –dos per sentit de la circulació- per disposar de tres carrils.
En sentit Amposta, es construirà un tercer carril entre el pas inferior de la línia del ferrocarril i la intersecció de la Carrova i des de Puig Maianes fins a la intersecció amb la TV-3443. En sentit Tortosa, el tercer carril es construirà entre la intersecció de la TV-3443 de la Carrova fins al barranc de la Galera i des de la intersecció amb la TV-3443 fins a l'entrada de Vinallop.
Barrera metàl·lica central
Amb aquesta planificació, el 70% del tram on s'actuarà comptarà amb un tercer carril. Com a separació dels dos sentits de la circulació, s'instal·larà una barrera central metàl·lica. En el tram del barranc de la Galera, es mantindrà la secció actual de la carretera i s'hi implantarà un separador central de fluxos; l'eixamplament de l'estructura serà objecte d'un projecte específic.
Les obres inclouen la construcció d'una rotonda en un encreuament amb la TV-3443 i la millora d'una altra intersecció amb aquesta carretera. L'actuació inclou la reordenació d'accessos mitjançant una nova xarxa de camins paral·lels al tronc de la C-12 i diverses connexions, i s'habilita la possibilitat de realitzar un canvi de sentit a la intersecció de la Carrova. També es reforçarà el ferm de la carretera existent i dels camins; s'instal·larà enllumenat tipus LED a la rotonda i s'implantaran pantalles acústiques per a minimitzar l'impacte sonor en la zona de la Carrova.
El Departament ha inclòs tota la C-12, entre Amposta i Lleida, en el Programa Carreteres 2+1 per executar en diverses fases i està treballant en els projectes per actuar en els 134 quilòmetres de l'eix, amb una inversió estimada en 223 MEUR.