POLICIAL
Macrocontrol dels Mossos a l'AP-7 al tram ebrenc per vigilar el transport de mercaderies
Els agents verifiquen el compliment els descansos i la correcta estiva de la mercaderia, principals causes d'accidents
Els Mossos d'Esquadra duent a terme un macrocontrol del transport de mercaderies a l'autopista AP-7, aquest dijous al matí. Una quarantena d'efectius s'han desplegat al tram de l'Aldea (Baix Ebre) i desvien fins a l'àrea de servei del Baix Ebre aquells vehicles susceptibles d'incomplir la normativa de trànsit.
Entre d'altres, els agents comproven que es compleixen els descansos, ja que la fatiga és una de les principals causes d'accidentalitat, així com la correcta estiva de la mercaderia, perquè l'excés de pes és també la causa d'un 25% dels sinistres en aquests vehicles. En aquest tram de l'AP-7 els camions no poden avançar i tenen la velocitat limitada a 80 quilòmetres per hora, una restricció que es vigila amb l'helicòpter de trànsit.
L'inspector Carles Gómez, cap de l'àrea central d'inspecció de Transport de la Divisió de Trànsit de Mossos d'Esquadra, ha explicat que aquests controls es fan «per prevenir accidents i per evitar que hi hagi incidències a l'autopista», sobretot en el tram ebrenc de l'AP-7 on aquest dijous s'ha desplegat el dispositiu, on només hi ha dos carrils i un accident de vehicles pesants «provoquen greus retencions de mobilitat».
Amb les inspeccions, Gómez ha apuntat que també es vetlla que «la competència sigui justa entre les empreses del sector». «La normativa que ha de complir un transport de mercaderies internacional és molt àmplia i sol ser complicat trobar un camió que ho porta tot perfecte, que se'n troben, però hi ha moltes coses a comprovar», ha assenyalat l'inspector.
El macrocontrol
El dispositiu ha començat a les deu del matí s'allargarà fins al migdia. Una quarantena d'efectius s'han desplegat a banda i banda de l'estació de servei del Baix Ebre a l'Aldea. Els agents motoritzats s'encarreguen de desviar cap al control aquells camions que hagin pogut cometre alguna infracció. Uns quilòmetres abans del punt de control, les antenes CRC (Centre de Recollida de Dades) poden llegir els tacògrafs dels vehicles i les patrulles dinàmiques observen altres irregularitats i incompliments.
També l'helicòpter sobrevola la zona per comprovar que no es facin avançaments, que estan prohibits en el tram ebrenc de l'autopista de dos carrils, i que no se superin la velocitat permesa de 80 km/h, dues restriccions que no s'acaben de complir. En aquest sentit, l'inspector Gómez ha defensat que hi ha prou senyalització i informació sobre aquestes mesures en el tram ebrenc de l'AP-7-. «Quan entren a Catalunya ja troben banderoles fixes, panells mòbils de senyalització, panells fixos de l'autopista indicant la prohibició d'avançament per camions i la limitació de velocitat. No crec que es pugui al·legar desinformació», ha dit.
En els camions que arriben al control de l'àrea de servei, els agents comproven els tacògrafs i els temps de descans dels conductors, se'ls fan proves d'alcohol i drogues, es revisa la subjecció i les quantitats de mercaderia que es transporta, i es comproven totes les autoritzacions administratives del conductor i el vehicle.
Al punt de control hi ha també la unitat d'inspecció tècnica i la unitat canina. Es revisa que el camió tingui «condicions tècniques adequades» – dels pneumàtics, xassissos, visibilitat, enllumenat, i altres-. La unitat canina inspecciona sobretot els vehicles «que venen del sud d'Espanya o del nord d'Àfrica, que van cap al nord d'Europa», per assegurar que «a més a més de la càrrega declarada, no hi hagi altres compartiments amb substàncies estupefaents, armes, divises o bé persones» amagades.
Controls a Girona i Lleida
Gómez ha remarcat que aquests operatius són més necessaris des que es van alliberar els peatges a l'AP-7 perquè, d'una banda, s'ha incrementat el volum de transport de mercaderies en aquest corredor, i sobretot perquè cal evitar que hi hagi «percepció d'impunitat». «Al tram metropolità hi circulen més de 26.000 vehicles diaris i cal habilitar aquest tipus de controls perquè sàpiguen que quan passin per Catalunya seran controlats», ha defensat al cap de l'àrea central d'inspecció de Transport de la Divisió de Trànsit de Mossos d'Esquadra.
Aquest dijous, els Mossos d'Esquadra també estan fent controls al transport de mercaderies a l'AP-7 gironina, al punt quilomètric 73, a Riudellots de la Selva, un tercer control a l'A-2, a Sidamon, que també és una de les principals vies d'entrada de les mercaderies internacionals des del nord d'Espanya.