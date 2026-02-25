Societat
El Govern ja té l'estudi aeronàutic dels terrenys del nou heliport de Móra d'Ebre i n'avaluarà la viabilitat
L'executiu vol un funcionament "més participatiu i pròxim als alcaldes" al Parc Natural dels Ports
L'Ajuntament de Móra d'Ebre va entregar aquest dimarts l'estudi aeronàutic dels terrenys per al nou heliport dels serveis d'emergències. El Govern l'ha traslladat a la subdirecció general d'aeroports perquè n'avaluï la viabilitat, pas previ que es pugui posar en marxa el projecte de construcció de la nova base aeronàutica a la capital de la Ribera d'Ebre.
El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha remarcat que l'helicòpter "estarà un temps sense retornar al territori", ja que la nova empresa adjudicatària no el retornarà fins a tenir el nou heliport. D'altra banda, l'executiu buscarà que la nova direcció del Parc Natural dels Ports garanteixi un funcionament "més participatiu i pròxim als alcaldes" de l'organisme.