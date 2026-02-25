Diari Més

Societat

El Govern ja té l'estudi aeronàutic dels terrenys del nou heliport de Móra d'Ebre i n'avaluarà la viabilitat

L'executiu vol un funcionament "més participatiu i pròxim als alcaldes" al Parc Natural dels Ports

Un helicòpter medicalitzat del SEM a l'heliport de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Un helicòpter medicalitzat del SEM a l'heliport de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.ACN

Publicat per
ACNAgència de notícies

Creat:

Actualitzat:

L'Ajuntament de Móra d'Ebre va entregar aquest dimarts l'estudi aeronàutic dels terrenys per al nou heliport dels serveis d'emergències. El Govern l'ha traslladat a la subdirecció general d'aeroports perquè n'avaluï la viabilitat, pas previ que es pugui posar en marxa el projecte de construcció de la nova base aeronàutica a la capital de la Ribera d'Ebre. 

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha remarcat que l'helicòpter "estarà un temps sense retornar al territori", ja que la nova empresa adjudicatària no el retornarà fins a tenir el nou heliport. D'altra banda, l'executiu buscarà que la nova direcció del Parc Natural dels Ports garanteixi un funcionament "més participatiu i pròxim als alcaldes" de l'organisme.

tracking