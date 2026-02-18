Societat
Frank Pérez plega com a director dels serveis territorials d'Agricultura a l'Ebre
El Departament obre convocatòria per rellevar el càrrec
El fins ara director dels serveis territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a les Terres de l'Ebre, Frank Pérez, ha deixat el càrrec. Segons ha pogut saber l'ACN, sense haver-se anunciat la renúncia i sense que n'hagin transcendit els motius, s'ha publicat la convocatòria pública per cobrir la vacant.
L'obertura del procés per designar un nou director territorial d'Agricultura a l'Ebre es va iniciar dilluns i el termini per presentar sol·licituds acaba dijous 26 de febrer. Frank Pérez manté l'activitat política municipal com a regidor de Noves Tecnologies a l'Ajuntament de la Ràpita (Montsià), dins del grup de l'equip de govern de Progrés per la Ràpita - PSC.