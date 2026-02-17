TEMPORAL
Els agricultors del delta de l'Ebre avalen actuacions d'emergència per evitar més danys als camps afectats pel temporal
Amb el darrer temporal ha entrat aigua de mar en prop de 560 hectàrees d'arrossars
Els agricultors del delta de l'Ebre han avalat que hi hagi mesures urgents per evitar més danys als camps, en una reunió Deltebre per valorar les afectacions de l'últim temporal. En la trobada s'ha evidenciat el malestar de regants, productors i sindicats agraris «per la desídia de l'administració davant de la situació de vulnerabilitat cada vegada més gran que pateix el Delta», han dit en un comunicat.
Amb el darrer temporal ha entrat aigua de mar en prop de 560 hectàrees d'arrossars a causa del «trencament de punts que estaven molt debilitats i ja s'havien assenyalat sobre el plànol com a crítics després del temporal de fa quinze dies» i han denunciat que les administracions no han fet «cap actuació de reforç per a evitar mals majors».
Davant d'aquesta situació, els representants d'Arrossaires del Delta de l'Ebre, la Federació de Productors de Mol·luscs, la Confraria de Pescadors de Sant Pere, la Unió de Pagesos i la Comunitat de Regants de l'Esquerra han acordat exigir a la Generalitat i al Servei Provincial de Costes del Ministeri per a la Transició Ecològica que actuïn de forma urgent i que, en cas de no fer-ho, donin autorització excepcional a la Comunitat de Regants per a que faci una intervenció immediata per a protegir la bassa i els arrossars.
En aquest punt, el sector s'ha posat a disposició dels regants per a fer aquesta actuació d'emergència. Una actuació que, en tot cas, es faria subsidiàriament «tenint en compte que les pèrdues econòmiques s'estimen ja, per al conjunt d'afectats i, segons dades provisionals, en més de dos milions d'euros». En la trobada també han acordat sol·licitar una reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.