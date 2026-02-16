SOCIETAT
Petites inundacions a Miravet, Aldover, Móra d'Ebre i Xerta per l’augment del cabal de l’Ebre
El pla Inuncat es troba en prealerta i el CECAT està fent seguiment de l’episodi en comunicació amb els ajuntaments
Protecció Civil ha posat en prealerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya (Inuncat) perquè s’ha incrementat el cabal del riu Ebre i hi ha petites inundacions a punts baixos dels municipis de Móra d'Ebre i Miravet (Ribera d’Ebre) i Aldover i Xerta (Baix Ebre).
El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) està fent seguiment de l'incident i en comunicació constant amb els ajuntaments, segons informen des de Protecció Civil.