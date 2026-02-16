Diari Més

Els municipis de Tarragona en alerta per inundacions per l’augment del cabal de l'Ebre

Protecció Civil avisa de petites inundacions i el CECAT està fent seguiment de l’episodi

Imatge d'arxiu de petites inundacions a la ciutat de Tarragona.

Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Especial d’Emergències per Inundacions a Catalunya (Inuncat) després de l’augment del cabal del riu Ebre. L’increment de l’aigua ha provocat petites inundacions en zones baixes de Miravet i Móra d’Ebre, a la Ribera d’Ebre, i a Aldover i Xerta, al Baix Ebre.

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) manté un seguiment constant de l’episodi i està en comunicació directa amb els ajuntaments afectats per coordinar mesures preventives. Es recomana a la població extremar les precaucions a les àrees de risc i seguir les indicacions de les autoritats locals.

