SOCIETAT
Comencen a instal·lar-se els carregadors elèctrics del projecte d'electromobilitat del Copate
Es col·locaran 58 punts de recàrrega ràpida a les Terres de l'Ebre amb una inversió de 2,7 milions d'euros
Els primers carregadors del projecte d'electromobilitat del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (Copate) s'han començat a instal·lar. Es col·locaran fins a 58 punts de recàrrega ràpida, amb una inversió de 2,7 milions d'euros finançats íntegrament pel Fons de Transició Nuclear.
En la primera fase s'instal·laran 47 carregadors de 50 kW de potència, que incorporen el sistema de pagament amb TPV. Paral·lelament, des del Copate han informat que en breu es licitarà l'adquisició del programari de control i gestió del sistema, una eina que permetrà monitoritzar tots els carregadors, fer el seguiment del seu estat i ús, detectar incidències i generar informes per als municipis.