TEMPORAL
L'estació del Perelló del Meteocat supera els 100 km/h de ratxes de vent fins al migdia
Les ràfegues depassen els 60 km/h arreu, en especial a l'àrea metropolitana, el Vallès, el Penedès, Tarragona i Ebre
Les ratxes de vent fortes han continuat al llarg del matí arreu de Catalunya i fins al punt de les 12 del migdia, una quinzena d'estacions del Meteocat ja havien superat les ràfegues màximes de 100 km/h –fins a les vuit del matí, només eren mitja dotzena–. El màxim registrat entre la mitjanit i el migdia d'aquest dijous és a Puig Sesolles, al cor del Montseny, a l'extrem nord del Vallès Oriental (167 km/h). Portbou, el Port de Barcelona, Mataró o el Perelló són alguns altres indrets amb puntes de més de 100 km/h.
Les ratxes sobretot dels vents de Gregal i de Ponent han depassat els 60 km/h arreu del país i són especialment intenses a l'àrea metropolitana, els Vallesos, el Penedès, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
La costa central ha estat un altre dels escenaris on la ventada ha estat més protagonista. Per exemple, a la bocana sud del Port de Barcelona la ratxa màxima ha estat de 105,1 km/h, un pic que, segons ha dit la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, en una atenció a mitjans aquest migdia, és el rècord per a aquesta estació des que es va instal·lar, el 2011.
La ratxa més forta a Barcelona ciutat en més de 15 anys
Els 87,1 km/h del barri del Raval de la capital catalana representa el segon dia amb ratxes més fortes des de l'inici de la sèrie històrica, fa vint anys, després de l'episodi del gener del 2009. A la Zona Universitària (80,3 km/h) i a l'Observatori Fabra (78,5 km/h) també s'ha pogut percebre el temporal, Encara al Barcelonès, Badalona ha registrat gairebé 102 km/h a un quart de vuit del matí.
A les comarques veïnes del Maresme i el Baix Llobregat també s'han registrat cops de vent notables, com ara a Mataró (104 km/h), Cabrils (88,9) o el Prat de Llobregat (103,7).
Encara prop de l'anella metropolitana, el vent també ha estat molt fort als Vallesos, amb 91,8 km/h a Terrassa o bé 86,4 km/h a Sabadell, així com 92,2 km/h a Caldes de Montbui. Es tracta d'uns valors similars al Penedès, amb 103 km/h observats a Vilafranca a tres quarts de deu del matí, la mateixa velocitat que a Font-Rubí. Municipis com el Vendrell, Cunit o Canyelles han superat els 70 km/h, mentre que Vilanova i la Geltrú s'ha enfilat als 92,2.
Fora de l'àrea metropolitana o la seva rodalia, el Gregal i el Ponent també s'han fet notar al Camp de Tarragona, amb valors entre 60 i 80 km/h –per exemple, a Tarragona s'han registrat ratxes de fins a 63 km/h. Els valors més alts en aquesta regió són al Priorat, concretament a les estacions del Meteocat a Ulldemolins (87,5) i al Pantà de Siurana, amb 81,4 km/h.
A les Terres de l'Ebre el vent ha bufat també amb força, amb puntes de 103 km/h al Perelló (Baix Ebre) o de 89,6 km/h a Mas de Barberans (Montsià). Tivissa, Amposta o bé Horta de Sant Joan han depassat els 70 km/h.
Pel que fa a les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran, els valors són lleugerament més baixos, amb valors que ronden entre els 60 i els 80 km/h a capitals com ara les Borges Blanques, Lleida, Tàrrega o Cervera. Amb tot, han arribat a més velocitat a cotes altes pirinenques, com ara a Espot (138,6 km/h) o Lac Redon (99,7 km/h), així com a Montsec d'Ares (96,5).
A les comarques centrals i gironines el vent bufa amb força, però no amb tanta intensitat, i destaca l'extrem nord –a banda de Molló, Ulldeter i Portbou, Núria (97,2), Muntanyola (103), així com el Santuari de Queralt (83) també han patit ventades especialment rellevants.