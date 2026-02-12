TEMPORAL
Els pescadors ebrencs amarren la flota als ports per evitar el vent de mestral i guardar jornades de pesca
Els bombers fan únicament cinc sortides relacionades amb la ventada aquest dijous a les Terres de l'Ebre
La flota pesquera del litoral de les Terres de l'Ebre s'ha quedat amarrada als ports aquest dijous per l'avís de fort vent de mestral i, així, reservar la jornada per poder sortir a la mar en un moment més productiu. Al port de la Ràpita, les 32 embarcacions d'arrossegament no han sortit a la mar i molts pescadors han aprofitat per treballar en el manteniment de les xarxes o les embarcacions. Ha estat un de les imatges, segurament la principal, que ha deixat l'anunciat episodi de vent a les Terres de l'Ebre, més enllà de la menor presència ciutadana als carrers i espais públics, arran del tancament de centres escolars i altres activitats. De moment, els bombers han hagut d'atendre únicament cinc sortides per l'aire a tot el territori.
No ha estat una jornada de vent amb afectacions importants a les Terres de l'Ebre, tenint en compte la recurrència i la molt superior intensitat d'alguns d'aquests episodis (segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'han registrat ratxes de fins a 103 km/h en municipis com el Perelló). Amb tot, els pescadors, seguint l'avís rebut aquest dimecres per part del serveis meteorològics de forts vents, han decidit no sortir, «per precaució», ha apuntat el patró major de la Confraria de Pescadors de la Ràpita, Eusebi Rosales.
A això, se li sumen les importants restriccions de jornades de pesca imposades per la Comissió Europea a la flota d'arrossegament (una mitjana de 143 dies anuals per a les embarcacions del Mediterrani, segons va anunciar el Ministeri d'Agricultura). «Per no haver de treballar amb mala hora la gent para i ja té un dia més per enguany davant la limitació de dies que tenim», ha afegit el mateix Rosales.
El mestral o vent de dalt, com es coneix a les Terres de l'Ebre, és un dels vents que més dificulten la tasca dels pescadors marítims i la navegació en aquest sector del litoral. «Aquí posa la mar picada. Altres vents remouen i s'agafa més peix, però amb aquest no. Certament, quan fa molt de mestral ens fa patir força», ha precisat.
Segons el patró major rapitenc, únicament unes set o vuit barques d'arts menors, que treballen en aigües de la mateixa badia dels Alfacs, i pescadors de la zona de les llacunes del Delta han treballat aquest dijous. «Tot ajuda: ens van avisar que hi hauria molt de vent i també estem avisats per dissabte. Entre els dies que fa que pesquis malament i els que et fan falta a finals d'any la gent ha decidit i no ha sortit ningú», ha refermat.