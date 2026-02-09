MOBILITAT
Hife reforça amb 15 busos les línies que connecten Terres de l'Ebre amb Tarragona i Barcelona
Usuaris remarquen que el transport públic per carretera els ofereix un servei amb més garanties que el tren
L'empresa tortosina Hife ha reforçat amb quinze noves expedicions la seva oferta habitual de busos que connecten les Terres de l'Ebre amb Tarragona i Barcelona amb motiu de la vaga convocada a Renfe. Se sumen als 32 que circulen cada dia habitualment cobrint aquestes línies. Una xifra, segons el responsable de la companyia, que s'ha incrementat sostingudament al llarg dels últims quatre anys, en paral·lel als problemes constants que experimenta el transport ferroviari.
La majoria d'usuaris del bus, de fet, ja fa temps que ni es plantegen els desplaçaments amb tren com a opció, si bé l'elevada demanda de bitllets els obliga a planificar-los amb una major antelació.
No ha estat un matí de dilluns amb força major afluència de viatgers que els anteriors, segons ha explicat el conseller delegat d'Hife, José María Chavarría, a l'ACN. Més enllà del reforç d'expedicions habilitat davant un possible increment de la demanda per la vaga dels treballadors de Renfe, la majoria dels usuaris que es traslladen amb bus fins a Tarragona o Barcelona ja fa temps que van desistir d'agafar el tren.
«És més segur», constata des de la mateixa andana Núria, que viatja amb la seva família. «Sempre acaba arribant puntual», afegeix. Amb tot, reconeix que, davant l'elevada demanda i la possibilitat de quedar-se sense els bitllets, va decidir comprar-los fa uns quinze dies. «Per si de cas», precisa.
José Antonio, que es trasllada amb un grup fins a l'aeroport, assegura que fa temps es desplaçava amb tren fins a Barcelona fins que va decidir optar pel bus. «Aquesta és una línia magnífica, hi ha un servei molt bo», ha subratllat.
Segons Chavarría, l'oferta de serveis de transport de viatgers per carretera des de les Terres de l'Ebre no ha parat de créixer, especialment, durant els últims quatre anys. Tot i que no ha precisat la xifra de passatgers, calcula que durant aquest període s'ha «quadruplicat» la xifra de viatgers, amb creixements anuals que han arribat al 15%.
En aquests moments, sense tenir en compte els reforços de servei puntual com durant la vaga de tren d'aquest dilluns, des de les Terres de l'Ebre surten fins a 22 expedicions a Barcelona i deu a Tarragona. «Tenim més serveis que entre Tarragona i Barcelona», constata. La companyia organitza els trajectes interconnectant els busos dins del territori amb els de mitjana i llarga distància, fet que permet amplificar l'oferta.
Amb tot, el responsable d'Hife considera que el servei de busos, subvencionat directament per la Generalitat, no es pot plantejar al territori com una «competició» amb els trens. «El mitjà tant és, l'important és que la gent es mogui en transport públic. A les Terres de l'Ebre només hi ha tres o quatre estacions de tren. Totes tenen transport públic per carretera. S'han d'aprofitar. No és una competició de tren contra bus: s'han de donar suport perquè cada persona utilitzi el que més interessa», conclou.