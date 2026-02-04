SOCIETAT
Les parts de l'Ebre on es podrà veure amb èxit l'eclipsi del 12 d'agost
El delta de l’Ebre i zones interiors del territori concentren les millors probabilitats d’observació del fenomen, segons les dades meteorològiques
L’eclipsi total de sol previst per al 12 d’agost a les 20.30 hores es podrà observar amb més garanties en alguns indrets de les Terres de l’Ebre, especialment lluny de la franja litoral més exposada a núvols i tempestes d’estiu. Així ho indiquen les estadístiques meteorològiques analitzades pel Parc Astronòmic del Montsec, que situen el sud del país com una de les zones més favorables per seguir aquest fenomen excepcional.
Segons ha explicat el gerent del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador Ribas, el delta de l’Ebre destaca com un dels millors punts d’observació a Catalunya. Es tracta d’una zona molt plana, amb un horitzó obert cap a l’oest i unes condicions climàtiques que, estadísticament, ofereixen més opcions de cel serè al capvespre d’agost. Tot i que a les Terres de l’Ebre la fase de totalitat serà breu —d’una mica més d’un minut—, les probabilitats d’èxit són elevades.
Ribas ha remarcat que, a diferència de zones del litoral i prelitoral, on a l’estiu el risc de tempestes és més alt a última hora del dia, a l’interior de l’Ebre les condicions solen ser més estables. Amb tot, ha advertit que es tracta d’una previsió basada en estadístiques i que el temps definitiu dependrà del dia concret.
Per observar l’eclipsi amb seguretat, els experts insisteixen en la necessitat d’utilitzar ulleres homologades, amb filtres adequats, i només retirar-les durant el breu moment de totalitat. També es recomana buscar espais amb bona visibilitat cap a l’oest, ja que el sol estarà molt baix, amb una inclinació aproximada de 5 graus, a prop de la posta.
L’eclipsi del 12 d’agost és un fenomen extraordinari, ja que no se’n viu cap de similar des de fa 120 anys, i converteix les Terres de l’Ebre en un dels territoris privilegiats del país per gaudir-ne. Si la meteorologia acompanya, el delta i altres zones interiors ebrencs es perfilen com un escenari immillorable per contemplar un dels espectacles astronòmics més esperats de la dècada.