NUCLEARS
UGT avala que s'allargui la vida útil de les nuclears de Tarragona garantint que es faci «amb seguretat»
El sindicat defensa que situar el magatzem centralitzat de residus atòmics a Ascó generaria «activitat d'alta qualitat»
La UGT ha tornat a avalar que s'allargui l'activitat de les centrals nuclears, més enllà del calendari de tancament previst pel govern espanyol. «No es tracta de decidir si volem nuclears o no. Les tenim i es tracta de veure si es pot allargar la seva vida amb plena garantia de seguretat», ha dit el secretari general del sindicat, Pepe Álvarez, des de les Terres de l'Ebre.
La UGT també és partidària que Ascó (Ribera d'Ebre) aculli el Magatzem Temporal Centralitzat (MTC) de residus nuclears. «És una proposta positiva per al territori, que generarà activitat d'una alta qualitat», ha defensat Álvarez. Des del sindicat argumenten que un MTC millora «les condicions de seguretat" dels cementiris individualitzats que s'estan fent a cada nuclear.
La UGT defensa que es pot allargar la vida útil de les centrals nuclears catalanes i estatals, com s'ha fet «en altres parts del món» amb garanties de seguretat. El secretari general del sindicat ha assenyalat que l'energia nuclear és considerada «com una font d'energia neta» per la Unió Europea i que el país no es pot permetre deixar d'abastir-se'n.
En una visita a la Demarcació de Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Pepe Álvarez ha tornat a proposar que el Magatzem Temporal Centralitzat de residus nuclears es pugui ubicar a Ascó. «Crearà llocs de treball i a més a més tindrem un dipòsit amb absoluta seguretat d'un material d'energia, d'una reserva que té cada dia més valor al món», ha assegurat el líder de la UTG a Espanya. Álvarez ha recordat que l'MTC aniria acompanyat d'un centre tecnològic i seria gestionat des del sector públic. «Les nuclears i els cementiris han de tenir caràcter públic», ha afegit.
Ascó ja s'havia proposat l'any 2010 per acollir l'MTC, però sense el suport del Govern i molta oposició territorial, l'executiu espanyol va acabar escollint el municipi de Villar de Cañas (Conca) per construir el magatzem estatal. L'any 2023, el govern espanyol va aprovar un nou pla de residus atòmics, el setè, amb el qual s'ha apostat per construir Magatzems Temporals individualitzats (MTI) a cada central nuclear. Set, en total.
Ascó tindrà l'MTI acabat a la primavera de 2027 i Vandellòs II aquesta pròxima tardor. També es farà un MTI a Vandellòs I (tancada des de 1989) per emmagatzemar les deixalles radioactives que custodia França fa més de dues dècades i que havien de retornar el 2017. L'empresa Estatal de residus radioactius Enresa ha pagat més de 150 milions d’euros de finança per garantir a França que el retorn no s’allargaria indefinidament, i més 700 milions d’euros pels serveis de processament i compra de contenidors.