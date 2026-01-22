SOCIETAT
Unió de Pagesos es mobilitza a Deltebre per defensar la pagesia i reclamar mesures urgents
El sindicat alerta dels efectes dels tractats comercials internacionals i de la manca de planificació davant la regressió del litoral
Unió de Pagesos s’ha concentrat aquest dijous a la platja de la Marquesa a Deltebre amb més de cinquanta persones i una dotzena de tractors per denunciar els efectes dels tractats comercials de la Unió Europea amb països tercers sobre els conreus d’arròs i cítrics de les Terres de l’Ebre.
Segons el sindicat, aquests acords, al marge del Mercosur, podrien permetre l’entrada de 560.000 tones d’arròs sense aranzels, posant en risc la viabilitat dels cultius locals. Acords, tots aquests, que amenacen amb l’entrada de productes de competència deslleial, comercialitzats a preus molt inferiors i obtinguts amb uns estàndards de qualitat a anys llum dels exigits a la producció local.
La protesta també ha servit per recordar la manca de planificació davant la regressió del Delta de l’Ebre, sis anys després del temporal Gloria, i reclamar al govern de la Generalitat i a l’Estat mesures efectives que protegeixin la pagesia i el territori davant els efectes del canvi climàtic.
Unió de Pagesos ha volgut denunciar aquesta manca de previsió coincidint amb el sisè aniversari del temporal Glòria, que va afectar més de 3.200 hectàrees arrossaires del Delta de l’Ebre.