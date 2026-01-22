SOCIETAT
Les Terres de l’Ebre presenta a FITUR el nou tram de la Via Verda de la Val de Zafan
L’extensió de 27 quilòmetres permetrà arribar fins al mar i connectar els parcs naturals dels Ports i del Delta de l’Ebre
Les Terres de l’Ebre han presentat a FITUR el nou tram de la Via Verda de la Val de Zafan, un projecte que es consolidarà aquesta primavera com un dels principals atractius turístics del territori. La Diputació de Tarragona ha anunciat que l’extensió, amb 27 quilòmetres nous, permetrà recórrer la via fins al mar Mediterrani i enllaçar els parcs naturals dels Ports i del Delta de l’Ebre.
El nou recorregut ha estat desplegat en col·laboració amb els ajuntaments de Tortosa, Roquetes, Amposta i la Ràpita, amb un pressupost de 6,3 milions d’euros, dels quals 5 milions provenen dels fons europeus Next Generation. L’obra culmina un itinerari cicloturístic destacat per la seva diversitat paisatgística, la facilitat tècnica i la seguretat, ja que és totalment segregat del trànsit motoritzat, i reforça alhora la mobilitat sostenible.
El projecte aposta especialment pel cicloturisme familiar, un perfil de visitant que el Patronat de Turisme de la Diputació considera clau per al desenvolupament del territori. En aquest sentit, s’ha presentat una nova plataforma digital amb rutes ciclables vinculades a la Via Verda, que inclourà un planificador per personalitzar itineraris, així com materials promocionals per donar a conèixer el nou tram a diferents mercats.
Pel que fa a l’estat de les obres, la fase inicial de 19 quilòmetres es troba pràcticament finalitzada, mentre que la segona fase, de 8 quilòmetres, ja té el 80% del traçat col·locat i es completarà en les pròximes setmanes amb els acabats finals, la senyalització i els elements de seguretat.
La presentació s’emmarca en la presència de la Diputació de Tarragona a FITUR, on promociona la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre amb la participació de 38 ens públics i privats, i amb una aposta destacada pel cicloturisme com a eix estratègic de futur.