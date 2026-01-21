SOCIETAT
Normalitat en el servei busos de les Terres de l'Ebre, on s'ha reforçat una freqüència al matí
L'empresa Hife manté el trànsit habitual i habilita busos llançadora fins a l'estació de l'Aldea a petició de Renfe
Jornada amb pràctica normalitat al servei de busos de les Terres de l'Ebre tot i l'aturada dels trens. L'empresa de transport per carretera Hife ha mantingut el trànsit habitual entre la capital ebrenca i Tarragona i Barcelona. L'única excepció s'ha produït a primera hora del matí.
Segons fonts de l'empresa consultades per l'ACN, el bus de les 06:00 hores, que habitualment no s'omple s'ha hagut de reforçar amb un segon comboi. Aquest servei coincideix en l'horari amb el tren Avant Exprés que enllaça Tortosa amb Barcelona, l'únic tren ràpid que s'ofereix al territori al voltant de les vuit del matí i que surt a les 6:35 hores. A petició de Renfe, Hife també ha habilitat busos llançadora per unir l'estació de tren de Tortosa amb la de l'Aldea.