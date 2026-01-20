TEMPORAL HARRY
Preocupació al Delta de l'Ebre per una nova llevantada que torna a engolir les platges
L'episodi no deixa grans quantitats de pluja però el fort onatge salta als passejos i inunda el Trabucador
La llevantada no ha deixat grans quantitats de pluja a les Terres de l'Ebre però preocupa el litoral ebrenc, sobretot a la zona del Delta on cada temporal marítim és un embat que accelera la regressió de l'espai natural.
Els punts habituals, les platges i espais més dèbils, estan tornant a partir per l'entrada del mar amb un fort onatge. És el cas de el passeig de l'Arenal de l'Ampolla (Baix Ebre), la platja de Migjorn a Sant Jaume d'Enveja o l'Illa de Buda (Montsià). També la barra del Trabucador s'ha inundat.
L'empresa que explota les Salines de la Trinitat ja va suspendre l'activitat en el torn de nit d'aquest dilluns i aquest dimarts la planta està aturada. Caldrà veure, un cop remeti el temporal, si l'istme s'ha tornat a trencar.
Com és habitual en aquesta mena de llevantades, les platges del Delta de l'Ebre s'han emportat la pitjor part. L'Arenal de l'Ampolla, el Migjorn, la Platjola o el Serrallo de Sant Jaume, l'Eucaliptus d'Amposta i les platges de la Marquesa, Riumar i la Bassa de l'Arena a Deltebre estan parcialment o completament sota l'aigua aquest dimarts. La preocupació ara és veure la regressió que tindrà el temporal a la costa deltaica, molt «dèbil» i fràgil des de fa anys, que està «en mans de la mar». Tot i que el temporal Gloria, del que ara es compleixen sis anys, va posar el focus en aquesta degradació preocupant de l'espai protegit, encara no s'ha actuat amb contundència i es continua debatent com fer-ho.
Com ha explicat l'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, Teresa Solsona, l'any passat, amb un hivern «normal» sense grans temporals, la platja municipal de Migjorn va retrocedir 70 metres. També a l'Illa de Buda, un dels espais més degradats de Delta, en cada temporal es perd terreny. «Aquest punt de discrepància fa que no s'acabi de prendre una decisió amb cara i ulls», lamenta Solsona. L'alcaldessa insisteix que la Taula de Consens del Delta aposta pel «sistema holandès» i el dragatge marí de les sorres per ampliar platges i sistemes dunars que «salvi el Delta».
Sistema holandès
Una de les proves d'aquesta mesura s'ha de fer a l'Arenal de l'Ampolla, on el Gloria va fer desaparèixer la platja i només en queda un fragment petit on les dunes van permetre resistir. Les ones saltaven aquest dimarts per sobre de l'escullera provisional que es va construir davant de passeig marítim per protegir la zona residencial i el càmping. «Si tornés un temporal com el Gloria, no aguantaria i tindríem problemes», ha alertat l'alcalde Francesc Arasa.
El projecte definitiu per renaturalitzar l'Arenal es preveu que es comenci a licitar en el primer trimestre d'enguany. «El passeig formigonat desapareixerà i es recuperaria entre 100 i 150 metres de platja amb uns dics submergits», ha recordat Arasa.
Pluges moderades
Pel que fa a l'acumulació de pluja, de moment, a les Terres de l'Ebre no s'han recollit grans precipitacions. No s'han hagut de lamentar afectacions importants, com va passar amb la borrasca Alice del mes d'octubre. Aquesta nova borrasca Harry no ha provocat desbordaments de barrancs ni inundacions als municipis ebrencs, tot i que encara es preveuen intenses precipitacions aquest dimarts a la tarda.